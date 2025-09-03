Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sevim Özmen'in Cenazesinde

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in annesi Sevim Özmen'in cenazesine katıldı. Cenazeye çok sayıda vatandaş ve BBP üyeleri iştirak etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'de Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in hayatını kaybeden annesi Sevim Özmen'in (83) cenazesine katıldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in annesi Sevim Özmen yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Özmen için Doğray Mahallesi Camii'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Özmen'in yakınları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü Kaymakamı Muhammet Raşit Kurt, BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri Hakan Ayantaş, Arif Özdemir, Ahmet Ulupınar, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ve mahalleli katıldı. Destici, Hidayet Özmen ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.Sevim Özmen'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
