İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti.

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı üzerine yaptığı paylaşımda, Ortaylı'nın Türk tarihine katkılarını ve eğitimdeki rolünü vurgulayarak başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Mustafa Destici, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Tarih bilincinin toplumumuzda yerleşmesi adına ortaya koyduğu eserler, fikirler ve yetiştirdiği öğrencilerle milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. İlber Ortaylı, ilmi birikimi ve Türk tarihine olan sarsılmaz bağlılığıyla her zaman saygıyla anılacak önemli bir değerimizdi" dedi.

BBP Genel Mustafa Destici, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Büyük Türk tarihçisi ve mütefekkiri Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Tarih bilincinin toplumumuzda yerleşmesi adına ortaya koyduğu eserler, fikirler ve yetiştirdiği öğrencilerle milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. İlber Ortaylı, ilmi birikimi ve Türk tarihine olan sarsılmaz bağlılığıyla her zaman saygıyla anılacak önemli bir değerimizdi. Merhum hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına, talebelerine ve aziz milletimize başsağlığı, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
