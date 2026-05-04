BBP Lideri Destici, Özbekistan'da Liberal Demokrat Parti Başkanı ile Görüştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özbekistan ziyareti kapsamında Özbekistan Liberal Demokrat Partisi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Akdam Haitov ile bir araya geldiğini açıkladı.

Destici'nin paylaşımı şöyle:

"Özbekistan ziyaretimiz kapsamında, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Akdam Haitov ve yönetimi ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdik."

Kardeş, soydaş ve dost ülkemiz, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi, Özbekistan ile Türkiye arasındaki köklü bağları, güçlü iş birliğimizi ve ortak hedeflerimizi her alanda daha da ileri taşımaya kararlılıyız. İlgi, alaka ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA