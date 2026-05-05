BBP Genel Başkanı Destici, Özbekistan'da çeşitli temaslarda bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te çeşitli temaslarda bulundu.

Destici, ziyaretleri kapsamında Özbekistan Liberal Demokrat Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Aktam Haitov ve heyetiyle görüştü.

Özbekistan'ın, Türk tarihi ve İslam dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Destici, her Müslüman Türk'e Özbekistan'ı görmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Mustafa Destici, Özbekistan'ın, çalışkan ve vatansever bir millete sahip olduğunu dile getirerek, partilerinin, Orta Asya ve Türk dünyasındaki ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine öncülük ettiğini aktardı.

Haitov da Destici'yi ve heyetini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, iki ülkenin devlet başkanları arasındaki güçlü diyaloğun, ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştirdiğini kaydetti.

Ardından Destici, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi'nde, Yasama Kanadı Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Ulugbek Sermatov, Özbekistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Akmal Saidov ve heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin üst seviyeye taşınması ve işbirliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Destici, daha sonra Özbekistan Ali Meclisi Senatosunda, Ali Meclis Senatosu Uluslararası İlişkiler, Dış Ekonomik İlişkiler, Dış Yatırım ve Turizm Komitesi Başkanı, eski Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ile görüştü.

Görüşmede, Özbekistan'ın her geçen gün daha da geliştiğini görmekten memnuniyetini ifade eden Destici, iki ülke arasındaki ilişkilerin artması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Azamhocayev ise Özbekistan'ın, Türk halkını çok sevdiğini vurgulayarak, iki ülkenin eğitim, tarım ve ekonomi alanlarındaki işbirliklerine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
