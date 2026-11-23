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(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Masal Gemisi Anaokulu yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Destici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Masal Gemisi Anaokulu Kurucu Müdürü Gülsüm Önsoy, okulun kurucusu Hakan Önsoy, öğretmen Ayşe Önsoy ve öğrenciler Esma, Harun, Kutay, Özden ile Berra'yı ağırladı.

Destici, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bizleri ziyaret eden Masal Gemisi Anaokulu Kurucu Müdürü Gülsüm Önsoy'u, okulun kurucusu Hakan Önsoy'u, öğretmenimiz Ayşe Önsoy'u ve minik yavrularımız Esma, Harun, Kutay, Özden ve Berra'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum."

Destici, misafirlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek çocuklara sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir ömür diledi.

Kaynak: ANKA