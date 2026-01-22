Haberler

Destici'den Trump'a Tepki: Gazze'yi 'Mülk' Olarak Görmek Zulmü Meşrulaştırmaktır

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Davos'ta yapılan 'Barış Kurulu' toplantısında ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili söylediklerine sert tepki gösterdi. Destici, Trump'ın ifadelerinin vicdanı susturduğunu ve zulmü meşrulaştırdığını belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Davos'ta düzenlenen "Barış Kurulu" toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Davos'ta sözde 'Barış Kurulu' toplantısında Trump, Gazze için 'Ben bir emlakçıyım, burası harika bir mülk' dedi. Çocukların kanı akarken toprağı mülk diye konuşmak, zulmü meşrulaştırmaktır. Buna sessiz kalmak da zulme ortak olmaktır. Çocukların, kadınların hunharca öldürüldüğü, insanların katledildiği bir coğrafyayı 'harika bir mülk' diye anlatmak, dünyayı kazanacağını sanarken ahireti de kaybetmektir.

Bir halkın kanı henüz toprağa karışmışken, o toprağı metrekare hesabıyla konuşmak vicdanı susturmaktır. Kapitalist güç, zulmü yatırım diline çevirdiğinde buna barış adı verilemez. Mazlumun duası hesaba katılmadan yapılan hiçbir plan bereketli olmaz. Barış, ancak adaletle; adalet de mazlumdan yana durmakla mümkündür. Filistin meselesi, iman ve vicdan meselesidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
