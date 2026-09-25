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BBP Genel Başkanı Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama:

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- "Soruşturma sonucunda, yıllardır kamuoyunun vicdanında karşılık bulan tüm şüpheler giderilecek, karanlıkta kalan hususlar aydınlatılacak ve gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılacak"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Soruşturma sonucunda, yıllardır kamuoyunun vicdanında karşılık bulan tüm şüpheler giderilecek, karanlıkta kalan hususlar aydınlatılacak ve gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılacak." ifadesini kullandı.

Destici, sosyal medya hesabından Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu.

Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şehadet sürecinin aydınlatılması noktasında ortaya koyduğu kararlılık ve hassasiyet dolayısıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu konuda çalışan görevlilere şükranlarını sunan Destici, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından büyük bir titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, yıllardır kamuoyunun vicdanında karşılık bulan tüm şüpheler giderilecek, karanlıkta kalan hususlar aydınlatılacak ve gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılacak, kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde hesabını verecektir. Şehitlerimizin aziz hatırasına ve milletimizin adalet beklentisine karşı en büyük sorumluluğumuz, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaktır."

Kaynak: AA
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