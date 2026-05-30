BBP Lideri Destici’den parti liderleriyle bayram tebriği

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Görüşmelerde bayramın manevi iklimine vurgu yapan Destici, bu mübarek günlerin milli birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Destici'yi arayarak bayramını kutladığı belirtildi.