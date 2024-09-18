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BBP, İdam Ceza Yasası İçin Teklifleri Meclis'e Götürecek

BBP, İdam Ceza Yasası İçin Teklifleri Meclis'e Götürecek
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, 1 Ekim'den itibaren Meclis'te idam ceza yasası için hazırladıkları kanun teklifini sunacaklarını açıkladı. Eren, partilerinin idam görüşlerini tanıtmak için kente geldiklerini ve geçmişte 30 kentte 3 milyon imzalı oy aldıklarını belirtti. İdamın, özellikle teröristlere ve çocuk istismarcılarına uygulanmasını istediklerini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, "1 Ekim'den itibaren Mecliste DEM Parti hariç grubu bulunan bütün partilere idam için hazırladığımız kanun teklifini tekrar götüreceğiz ve inşallah Meclisimizde idamın gündeme gelmesini sağlayacağız." dedi.

Partisinin il başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Eren, partilerinin idam hakkındaki görüşlerini vatandaşlara anlatmak için kente geldiklerini söyledi.

Eren, parti olarak yaklaşık 10 yıl önce idamın istenilip istenmediğiyle ilgili 30 kentte oylama yaptıklarını, 3 milyon kişinin imzalı olarak oy kullandığını ve bunların yüzde 98'inin idam istediğini belirtti.

Eren, şunları kaydetti:

"Biz idamı neden ve kimler için istiyoruz? İdamı istememizin sebebi Rabb'imiz de diyor 'kısasta hayır vardır.' Biz idamı 2 grup insan için istiyoruz. Birincisi teröre bulaşmış, bizzat ölüm emrini vermiş, polis, asker ve vatandaşımızı şehit etmiş teröristler için istiyoruz. İkincisi de 15-20 gündür kamuoyunun gündeminde Narin kızımız, bir de (Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan) 2 yaşındaki yavrumuz için istiyoruz. Buradaki amaç caydırıcılık. 3-5 yaşındaki çocuklarımızı öldürmüş insanlar için idam istiyoruz. Halkımızın yüzde 98'inin de bunu istediğine inanıyoruz."

Eren, parti olarak idam için topladıkları 3 milyon imzayı 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Mecliste partisi olan gruplara ilettiklerini anlattı.

"İnşallah Meclisimizde idamın gündeme gelmesini sağlayacağız"

Kanunun ve idam cezasının bir an önce çıkmasını istediklerini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"1 Ekim'den itibaren Mecliste DEM Parti hariç grubu bulunan bütün partilere idam için hazırladığımız kanun teklifini tekrar götüreceğiz ve inşallah Meclisimizde idamın gündeme gelmesini sağlayacağız. O yüzden şimdiden idam yasasının çıkması için elimizden geleni yapacağımızı burada Ağrılı hemşehrilerimiz ve partililerimize tekrar deklare etmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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