BBDSO, Prof. Hikmet Şimşek Anısına Özel Konser Düzenledi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Türk müzisyen ve orkestra şefi Prof. Hikmet Şimşek anısına düzenlediği özel konserle sanatseverleri buluşturdu. Konserde Deniz Arda Başuğur, Bach ve Ravel gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Konseri, şef Artun Hoinic yönetti. Gecede, Bursalı sanatseverlerle bir araya gelen Deniz Arda Başuğur, Bach'tan "Nun komm der heiden heiland", Neruda'dan "Mi bemol majör trompet konçertosu" ve Ravel'den "Ölü bir prenses için pavane" gibi seçme eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda solist ve orkestra müzikseverler tarafından alkış aldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
