BBC Proms'ta İsrailli Şef Volkov'dan Gazze İçin Duygusal Çağrı

Dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden BBC Proms'ta BBC İskoçya Senfoni Orkestrasını yöneten İsrailli şef Ilan Volkov, Gazze'deki acıyı durdurma çağrısı yaparak, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor. Hastane olmadan, okul olmadan, bir sonraki yemeği nerede yiyeceklerini bilmeden tekrar tekrar yerlerinden ediliyorlar." dedi.

BBC İskoçya Senfoni Orkestrası şefi Volkov, dünyanın önde gelen klasik müzik festivali BBC Proms kapsamında verdikleri konserde bir konuşma yaptı.

Londra'daki ünlü Royal Albert Hall'da yapılan konserde konuşan Volkov, "Kalbim aylardır her gün büyük bir acı içinde. İsrail'den geliyorum. Orada yaşıyorum. Orayı seviyorum. Orası benim memleketim. Ancak şu anda orada yaşananlar akıl almaz ölçüde korkunç ve dehşet verici." dedi.

Sözlerine tepki gösteren izleyicilere yanıt veren Volkov, "Siyaset duymak istemiyorsanız gidebilirsiniz. Siyaset hayatın bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Volkov, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birçoğumuz bunun karşısında çaresiz hissediyoruz. Binlerce masum Filistinli öldürülüyor. Hastane olmadan, okul olmadan, bir sonraki yemeği nerede yiyeceklerini bilmeden tekrar tekrar yerlerinden ediliyorlar. İsrailli esirler neredeyse 2 yıldır insanlık dışı şartlarda tutuluyor. Siyasi mahkumlar İsrail hapishanelerinde acı çekiyor."

Gazze'de yaşananları İsraillilerin, Yahudilerin ve Filistinlilerin tek başına durduramayacağını kaydeden Volkov, seyircilere seslenerek, "Sizden bu deliliği durdurmak için gücünüzün yettiği her şeyi yapmanızı istiyorum, yalvarıyorum. Hükümetler tereddüt edip beklerken yapılan en küçük eylemin bile önemi vardır. Bunun daha fazla yaşanmasına izin veremeyiz. Geçen her an milyonlarca insanın hayatını riske atıyor." ifadelerini kullandı.

BBC Proms kapsamında daha önce de "Filistin için Yahudi Sanatçılar" isimli grup bir eylem düzenlemiş ve Melbourne Senfoni Orkestrası'nın (MSO) İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek konserin duraklamasına neden olmuştu.