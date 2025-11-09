BBC Genel Müdürü ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi İstifa Etti

İngiliz kamu yayıncısı BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, geçen yıl yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

The Telegraph gazetesinin montaj gerçeğini ortaya çıkarmasının ardından Davie, 20 yıllık BBC kariyerinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklamasında "Tüm kurumlar gibi BBC de mükemmel değil. Açık, şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız." ifadesini kullanan Davie, istifa için birçok sebebi olduğunu ancak BBC'nin haber kanalı BBC News'te yayımlanan Trump belgeselinin ana etken olduğunu belirtti.

Davie "Genel olarak BBC iyi bir iş çıkarıyor. Ancak bazı hatalar yapıldı ve genel müdür olarak tüm sorumluluğu üzerime almak zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, Davie ve Turness'in istifa ettiğini açıkladı.

İkilinin BBC'ye önemli katkılar sağladığını ifade eden Shah, "BBC için üzücü bir gün." ifadesini kullandı. Shah, yönetim kurulu olarak söz konusu kararı ve sebeplerini saygıyla karşıladıklarını aktardı.

The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek bir konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık bir raporla gün yüzüne çıkmıştı.