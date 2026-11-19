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BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Arslan (49), çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Arslan'a, çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Arslan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan çöp kamyonunun şoförü, polis merkezine götürülürken ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

'KÖR NOKTAYA GELMİŞ'

Çevre sakini Recep Akbaş, "Yaşlı bir amcayı ezmiş çöp kamyonu. Cenazeyi kaldırmışlardı geldiğimde Allah rahmet eylesin. Burada bir çalışma da var zaten" ifadelerini kullandı.

Çevre sakinlerinden Ali Akbaş, "Yaya karşıdan karşıya geçiyormuş. Çöp arabasına bağırmış ama duyuramamış. O anda geçmiş üzerinden, kör noktaya gelmiş zaten" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı