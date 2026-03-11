Bayrampaşa'da tekstil atölyesinin atık deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'da tekstil atölyesinin atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi Kilimci Sokak'taki 3 katlı tekstil atölyesinin atık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog