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Bayrampaşa'da Polis Kovalaması: 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

Bayrampaşa'da Polis Kovalaması: 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı
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Bayrampaşa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin otomobili, kaçış sırasında park halindeki bir araca çarptı. Araçtan inen şüphelilerden biri plakasız motosikletle kaçarken, diğeri polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BAYRAMPAŞA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin kullandığı otomobil, kaçış sırasında park halindeki bir araca çarptı. Otomobilden inen şüphelilerden biri plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, diğeri polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak araçtaki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında şüpheliler, araçlarıyla girdikleri bir sokakta park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

Araçtan inen şüphelilerden biri, olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek kaçtı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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