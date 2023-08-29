Polis memuru, vatandaşlara bıçak sallayan magandayı böyle vurdu! O anlar kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da bir otobüs durağında eline aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savuran maganda, o esnada tesadüfen orada bulunan polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bayrampaşa'da otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

Sabah 07.50 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan bir otobüs durağında meydana gelen olayda Volkan Lermi, eline aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savurmaya başladı. O sırada tesadüfen olay yerinde olan bir polis memuru E.A, saldırganı önce ikna etmeye çalıştı.

POLİS MEMURU AYAĞINDAN VURDU

Saldırgan Volkan Lermi daha sonra polis memuru E.A'nın üzerine doğru yürüdü. Uyarıları dikkate almayınca polis memuru, saldırgan Volkan Lermi'yi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından sağ ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen Volkan Lermi, olay yerine gelen ambulans ile birlikte Okmeydanı Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Öte yandan yapılan araştırmalar neticesinde saldırgan Volkan Lermi'nin daha önceden 49 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.