Bayrampaşa'da kavgayı ayırmaya çalışan esnafın silahla vurulması güvenlik kamerasında

Bayrampaşa'da çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışan esnafın, silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 30 Temmuz'da iki grup arasında çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışan esnaf Mehmet P'nin (56), silahla vurulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, esnaf Mehmet P'nin kavgada silahın ateş alması sonucu vurularak yaralandığı görülüyor.

Mehmet P'nin vurulmasının ardından karnını tutarak hızla iş yerine girdiği anlar da kayıtlarda yer alıyor.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 30 Temmuz'da R.Ö. ile Ç.C. arasında "Ne bakıyorsun?" konusunda tartışma çıkmıştı. Tartışmadan kısa bir süre sonra kocası E.E.C'yi alıp olay yerine gelen Ç.C. ile R.Ö. ve babası C.Ö. arasında arbede yaşanmıştı.

Arbede sırasında R.Ö. ve C.Ö'nün, E.E.C'nin belinden almaya çalıştıkları silahın ateş alması sonucu tarafları ayırmaya çalışan esnaf Mehmet P. (56) yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet P. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA