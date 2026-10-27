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Bayrampaşa'da İSKİ kazısında ölen işçiyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bayrampaşa'da İSKİ'nin kazı çalışmasında bir işçi hayatını kaybetti. Soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi; işçinin boru hattı için açılan boşluğa düşerek öldüğü belirlendi.

Bayrampaşa'da İSKİ'nin kazı çalışmasında bir işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde yürütülen İSKİ'nin kazı çalışması sırasında yaşanan kazada Ali D'nin (35) hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ali D'nin dengesini kaybederek boru hattı için açılan boşluğa düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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