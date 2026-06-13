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Bayrampaşa'da iş hanında çıkan yangında hasar oluştu

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Bayrampaşa'da üç katlı bir iş hanının en üst katındaki plastik üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Bayrampaşa'da, üç katlı iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki iş hanının en üst katında bulunan, plastik malzeme üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi olarak, trafiğe kapattı.

İş yerinde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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