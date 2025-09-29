Haberler

BAYRAMPAŞA'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

BAYRAMPAŞA'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyeti, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda H.K. isimli şüpheliyi tutukladı. Operasyon, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

BAYRAMPAŞA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul Emniyeti ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen H.K. isimli şüpheli 26 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.