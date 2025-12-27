İBB İtfaiye Daire Başkanı ve 3 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.
