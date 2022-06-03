Bayrampaşa Belediyesi'nden engellilere 'Engelsiz Piknik' - Haberler

Doğanın içindeki piknik alanında gönüllerince eğlenen engelli vatandaşlar, çocuklar ve gençler unutulmaz bir gün yaşadı. Eşi Melahat Aydıner ile beraber pikniğe katılan Başkan Atila Aydıner de engellilerin mutluluğuna ortak oldu ve onlarla tek tek ilgilendi.

Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Merkezi, ilçede yaşayan yüzlerce engelli vatandaşı aileleri ile birlikte geleneksel 'Engelsiz Piknik'te bir araya getirdi. Belediyenin Kemerburgaz Göktürk Mevkii'ndeki mesire alanında düzenlenen piknikte; engelli vatandaşlar, gençler ve çocuklar konser, Hacivat-Karagöz gösterisi, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler eşliğinde açık havada gönüllerince eğlendi. Gün boyu devam eden pikniğe katılanlara etli pilav, ayran, çay ve su ikram edildi. Eşi Melahat Aydıner ile beraber pikniğe katılan ve engellilerin mutluluğuna ortak olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Sevgi ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Engelli kardeşlerimiz ile doğanın içinde bulunmak bize de çok iyi geldi" dedi.

Pikniğe Başkan Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Kenan Kır, Bayrampaşa Engelli Gündüzlü Bakımevi Müdürü Nevzat Özkaya, Bayrampaşa Engelliler Merkezi Koordinatörü Arzu Güner ile yüzlerce engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

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