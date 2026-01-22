Haberler

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında zanlılardan 4'ü adliyede

İstanbul'da yürütülen Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ünün işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Firari şüpheliye yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
