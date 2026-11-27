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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 2027-2029 yıllarını kapsayan dönem başkanlıklarının belirlenmesine yönelik hazırlanan paket kapsamında Azerbaycan'a da dönem başkanlığının teklif edildiğini bildirdi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

AGİT'in mevcut dönem başkanı İsviçre'nin görev süresinin 31 Aralık'ta sona ereceğini belirten Bayramov, İsviçre'den sonra dönem başkanlığını hangi ülkenin üstleneceğine ilişkin bir yılı aşkın süredir görüşmelerin sürdüğünü ve çeşitli önerilerin gündeme geldiğini söyledi.

AGİT bölgesindeki gergin ortamın, üye ülkelerin kararlarını uzlaşıyla aldığı teşkilatta herkes tarafından kabul edilebilir bir önerinin ortaya çıkmasını şu ana kadar mümkün kılmadığını ifade eden Bayramov, Azerbaycan'ın bu süreçte uzlaşı sağlanacak herhangi bir adayı desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bayramov, İsviçre'nin Lugano kentinde 3-4 Aralık'ta düzenlenecek AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın yaklaşmasıyla zamanın daraldığını ve son haftalarda daha yoğun istişarelerin yürütüldüğünü kaydetti.

Bu görüşmelerde yeni alternatiflerin gündeme geldiğini aktaran Bayramov, " Azerbaycan'a da adaylığımızın masaya getirilmesinin mümkün olabileceği yönünde bir teklif sunuldu." dedi.

Son haftalardaki görüşmelerde uzlaşı sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla yalnızca tek bir yılı değil, 2027, 2028 ve 2029 yıllarını kapsayan bir paket önerinin gündeme getirildiğini bildiren Bayramov, bu paket kapsamında Azerbaycan'a da teklif sunulduğunu ifade etti.

Bayramov, "İlk teklif Azerbaycan'a yapıldı. Daha sonra bazı görüşler de eklendi. Bunlar arasında Ermenistan'ın da yer alması önerisi bulunuyordu." diye konuştu.

Paket kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan'ın birlikte yer almasının AGİT bölgesindeki olumlu gelişmelerin dikkate alınması anlamına geldiğini belirten Bayramov, iki ülkenin uzun süre çatışma halinde olduğunu ancak çatışmaların fiilen sona erdiğini ve olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

Bayramov, geçmişte Azerbaycan ve Ermenistan'ın birbirlerinin adaylığını kabul etmeyeceği düşüncesiyle iki ülkenin AGİT dönem başkanlığı için adaylıklarının gündeme getirilmediğini anımsattı.

Azerbaycan'ın söz konusu paket önerisine genel olarak olumlu yaklaştığını vurgulayan Bayramov, istişarelerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA