Bayramören ilçesinde ev yangını: Maddi hasar meydana geldi
Bayramören ilçesine bağlı Köprülübey Mahallesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Bayramören ilçesinde bir evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.
İlçeye bağlı Köprülübey Mahallesinde E.S'ye ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.