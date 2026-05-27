Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. Tedavileri yapılan vatandaşlar taburcu edildi.

Bursa'da kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

Sabah saatlerinden itibaren hastanelere götürülen kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bilecik

Bilecik'te kent merkezinde kurban kesimi sırasında yaralananlar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine geldi

Bazı kişiler, hastaneye ambulansla getirildi.

Tedavileri tamamlanan vatandaşlar, gerekli kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin yolunu tuttu.

Acil servislerde müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de kurban kesimi sırasında vücudunun farklı yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlar, acil serviste tedavi edildi.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
