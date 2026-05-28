Bayramın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler devam etti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de vatandaşlar, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret ediyor.

Bayramın ikinci gününde sabahtan itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2022'de şehit düşen Halil İbrahim Yiğit'in babası Ragıp Yiğit, acılarının bitmediğini, özlemin ayrı bir duygu olduğunu, şehit babası olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Oğlunun şehit olmasının Allah'ın takdiri olduğunu ifade eden Yiğit, "Bizim de bayramımız böyle, 3-4 gün buraya geleceğiz. Sonra büyüklerimize gideceğiz. Önce oğlumuzun yanında olmak istiyoruz. Kendimizi böyle teselli ediyoruz. Oğlum nişanlıydı, düğünü olacaktı ama olmadı. Rabbim öyle istemiş, öyle oldu." dedi.

Şırnak'ta 2011'de terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Onur Karakuş'un teyzesi Zarife Bektaş, yeğeninin mezarına her bayram geldiklerini, bayramlarının buruk geçtiğini söyledi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde şehit olan jandarma uzman çavuş Özcan İlhan'ın ağabeyi Emrah İlhan, her zaman kabristana geldiklerini, şehitlere çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

İlhan, "Kardeşim şehit olana kadar benim kardeşimdi. Şehit olduktan sonra 86 milyonun kardeşi oldu. Şehitlerimize ve ailelerine sahip çıkalım. Manevi olarak her zaman yanlarında olalım, en çok ihtiyacımız olan şey budur." diye konuştu.