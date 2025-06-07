Bayramın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler devam etti

Bayramın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler devam etti
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Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okudu.

Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okudu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelenler, yakınlarının kabrine çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, duygusal anlar yaşadı.

Şehit Doğan Öztürk'ün kabri başında AA muhabirine konuşan baba Fikret Öztürk sadece bayramda değil her hafta şehitliğe ziyarete geldiğini söyledi.

Öztürk, "Bekliyorduk ki biz öldükten sonra onlar bizim mezarlığımıza gelsin ama biz 20-21 yaşında delikanlıları yatırdık. Çok acı, insan dayanamıyor, yaşıyoruz ama gel de bize sor. 30 sene oldu. En son askere giderken görüştük, annesi Manisa'da yemin merasimine gitti, Diyarbakır'da da şehit oldu." dedi

Barışı çok istediklerini dile getiren Öztürk, "Bizim ocağımız söndü, canımız yandı, bundan sonra aileler ağlamasın, evlat acısını Allah düşmanıma vermesin. Olsun barış, bitsin artık yeter, neyi paylaşamıyoruz. Biz yandık hiç olmazsa başkası yanmasın." diye konuştu.

Edirnekapı'daki aile mezarlığını ziyaret ettikten sonra şehitlikte dua eden Lütfü Bozkurt ise her sene buraya geldiklerinde şehitliğe uğradıklarını ve dualarını ettiklerini aktardı.

Bozkurt, kadın şehidin mezarının dikkatini çektiğini belirterek, "Özel bir dua etmek istedim, Allah rahmet etsin, son olsun inşallah. Burada yarım aileler var, yaşamadım, tecrübe etmediğim bir şey kolay olmuyordur ama empati kurmaya ve anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendini feda etmenin zor bir şey olduğunu ve arkada yarım birilerinin kaldığını kaydeden Bozkurt, "O yüzden biz de gelip en azından bir minnet duygusu... Bizim için toprağın altındalar, şurada bayrama tatile gitmektense en azından 15 dakika bir gözükmek, çünkü onların bizi gördüğünü düşünüyoruz, en azından bir dua edip selam vermek gerekiyor. Allah rahmet eylesin, onlara minnettarız." dedi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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