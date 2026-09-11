Bayramiç'te yerli susam çeşitleri hasat edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yerli 7 ayrı çeşit susamın hasadı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet 99, Osmanlı 99, Tan 99, Sarısu, Tanas, Orhangazi 99 ve Kepsut 99'dan oluşan 7 yerli susam çeşidinin, bölgedeki susam üretiminin geliştirilmesi ve üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesi açısından önemli bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

İlçeye bağlı Ağaçköy köyünde ikamet eden Mutlu Çalık, gazetecilere, susamların 25 Mayıs'ta ekildiğini, 130 günlük gelişim sürecinin ardından hasada geldiğini belirterek, ürünlerin kurutularak tahin elde edileceğini kaydetti.

Çalık, şöyle devam etti:

"Dedelerimin ve babamın bana öğrettiği bilgi doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bana temin ettiği 7 yerli susam çeşitlerinin yok olmasını önlemek adına üç yıldır üretim yapmaktayım. Ürettiğim organik susamları tahin yaparak değerlendiriyorum. Üretimi yaklaşık 50 dönümlük arazide gerçekleştiriyorum."

Etkinliğe Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Aslanbaş, Bayramiç Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu ve çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: AA