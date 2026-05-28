Bayramın ikinci gününde İstanbullular yeşil alanlara akın etti

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren kişiler Zeytinburnu'nda yol kenarında bulunan çimenlik alanlara ve Aydos Ormanı'na akın etti. Havanında güneşli olmasını fırsat bilen kişiler yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve piknik malzemeleriyle gün boyu vakit geçirdi. Çocuklar ağaçlara kurulan salıncaklarda sallanırken, bazı vatandaşlar hamaklarda dinlendi. Bayram tatilini değerlendirmek için ormana geldiklerini söyleyen vatandaşlar, şehir kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek istediklerini ifade etti.

'AİLEYLE BİRLİKTE OLMAK GÜZEL

Ailesiyle birlikte Aydos Ormanı'na mangal yapmaya gelen Dursun Hasbal, "Mangal, kahvaltı, aileyle birlikte olmak güzel. Ev halkı, çocuklar, hısımlarımız var. Havada, ortamda güzel. Buraya zaten hep aileler geliyor" dedi.

'KARNIMIZI DOYURACAĞIZ'

Nihat Aydın, "Bayramın birinci günü kurbanımızı kestik. Dostlarımızla, ailelerimizle birlikte mangal yakacağız oturacağız. Eğleneceğiz inşallah. Sabah 10'da geldik kısmet olursa karnımızı doyuracağız, mangalımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

'CAĞ DÖNERİMİZİ YAPTIK'

Mehmet Karabulut ise, "Meşhur Artvin Yusufeli cağ dönerimizi yaptık burada. Ailemizle birlikte pikniğimizi yapıyoruz çok güzel. Herkesin bayramını kutluyoruz. Burada ağabeyim, yeğenlerim, kendi ailem var. Sabah 9'da geldik akşam saatlerine kadar buradayız. Voleybol oynadık, çocuklarla eğlendik kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra cağ dönerimizi yaptık, çocukları eğlendiriyoruz" diye konuştu.

'BU SENE BİR TÜRLÜ YAZ GELMEDİ'

Sibel Adıyaman, "Sac tava yapıyoruz, ailecek geldik. Bugünü burada değerlendiriyoruz. Hava çok güzel, çok sıcak bunalmıştık. Bir sıcak bir soğuk. Bu sene bir türlü yaz gelmedi. Şu an çok iyi, keyifliyiz, çocuklarda çok keyifli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
