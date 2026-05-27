Haberler

İstanbul'da bayramın ilk günü trafik denetimleri yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyeti, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Sürücülere çikolata ve kolonya ikram edilirken, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, durdurulan sürücülere ve ailelerine çikolata ve kolonya ikram edildi.

Avrupa Yakası'nda, Fatih Valide Sultan Camisi önünde A Bölgesi Ekipler Amirliği görevlileri tarafından dron destekli denetim yapıldı.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki denetimlerde ekipler, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.

Anadolu Yakası'nda da ekipler, birçok noktada trafiği denetledi.

Üsküdar D-100 kara yolu Kuzey Yol turnike sahasının Anadolu Yakası girişinde ekipler, araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Beykoz TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında yapılan denetimlerde ise polisler sürücülerin ehliyet ve evraklarını kontrol etti.

Denetimlerde, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Görevli polisler, sürücülerin ve yolcuların bayramını da kutlayarak, güvenli yolculuklar diledi.

Kaynak: AA
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kurbanlık hayvana vicdanları sızlatan muamele! Görenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

Vicdana sığmayan görüntü! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü