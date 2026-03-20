Adıyaman'ın bayram lezzeti 'taplama' öğrencilerin emeğiyle sofralara ulaşıyor

Adıyaman'da bayram sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden olan taplama, meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanıp sofralara ulaştırılıyor.

Kentte uzun yıllardır evlerde un, süt, kabartma tozu, susam, şeker, tuz ve maya karışımıyla yapılan, kırsal bölgelerde tandırda, şehir merkezinde ise fırınlarda pişirilen yöresel lezzet "taplama", Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üretimiyle bayram sofralarını süslüyor.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Tatar, AA muhabirine, geleneksel bir lezzeti okulda yapmaya başladıklarını söyledi.

Bayramın vazgeçilmez lezzeti olan taplamanın kente özgü bir lezzet olduğunu ifade eden Tatar, "Çocukluğumuzun bayram telaşını bugün mutfağımıza taşıyoruz. Öğrencilerimiz burada ham maddeden üretime kadar her aşamayı birebir deneyimliyor. Bu süreç aynı zamanda onların kendi kültürlerini tanımaları ve usta öğreticilerimiz eşliğinde mesleki becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Taplama üretimini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını da anlatan Tatar, önümüzdeki yıllarda da bu çalışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öğrencilerden Abdurrahman Yüksel ise bayram taplamasını üreterek kentin geleneksel lezzetini yaşattıklarını ve ailelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Muhammed Salih Fırat da ailesinin her bayramda taplama yaptığını, bu sene de okulda kendilerinin bu lezzeti deneyimlediklerini söyledi.