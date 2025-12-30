Haberler

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolu cenaze için açıldı

İstanbul'da vefat eden Bayram Özmen'in cenazesi, Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Kadıoğlu köyünde, yolun kardan temizlenmesinin ardından toprağa verildi.

İstanbul'da vefat eden Bayram Özmen'in cenazesi, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kardan kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından toprağa verildi.

İlçeye bağlı Kadıoğlu köyünün yolu, devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İstanbul'da vefat eden Bayram Özmen'in cenazesini köylerinde toprağa vermek isteyen ailesi, Devrekani Kaymakamlığına başvurdu.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köyle ilçe arasındaki yaklaşık 24 kilometrelik yolu, 1 metreyi bulan kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Köye ulaştırılan cenaze, kılınan namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Aile ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
