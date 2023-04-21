Bayram Öncesi Halk ve Esnaf Pahalılıktan S¸ikayetc¸i

Her yıl dini bayramlardan önce kalabalıktan yürümenin bile zor olduğu İstanbul'un tarihi alışveriş merkezi Mahmutpaşa'da, bu yıl Ramazan ayının son günleri sakin geçti.

Her yıl dini bayramlardan önce kalabalıktan yürümenin bile zor olduğu İstanbul'un tarihi alışveriş merkezi Mahmutpaşa'da, bu yıl Ramazan ayının son günleri sakin geçti. Esnaf beklediği müşteriyi bulamadığını söylerken alışverişe çıkanların ana gündemi ise pahalılık oldu