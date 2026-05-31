Bolu'da çocuklar, güler yüzleriyle bayram trafiğinde sıkışan tatilcilerin stresini azalttı

Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde oluşan yoğun trafikte ilerleyenler, üst geçitten el sallayan çocukların güler yüzlü jestleriyle neşelendi.

Bayramı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirdikten sonra yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkan vatandaşlar otoyol üzerinde yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle İstanbul istikameti Bolu kesimi Köroğlu rampalarında trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bölgedeki köylerde yaşayan çocuklar ise trafiği izlemek için geldikleri üst geçidin üzerinden gülümseyerek yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlara el salladı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan yetişkinler ve çocuklar da korna çalarak veya el sallayarak çocukların güler yüzlü jestlerine karşılık verdi.

Köprüden araç yoğunluğunu izleyen çocuklar, bir yandan kendilerine eğlence alanı oluştururken, bir yandan sıcak havada trafik sıkışıklığında ilerleyen araçlarda bulunanların gülümsemesini sağladı.