Bayram tatili dönüşü İstanbul girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yapan vatandaşlar, kentin Anadolu Yakası girişinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatilini Anadolu'nun çeşitli illeri ile turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı.

İstanbul istikametinde zaman zaman araçların düşük hızla ilerlediği ve bazı noktalarda trafik yoğunluğunun aralıklarla durma noktasına geldiği görüldü.

Özellikle akşam saatlerine doğru yoğunluğun artması nedeniyle sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve trafik ekipleri, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürdü.