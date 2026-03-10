Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Polonyalı mevkidaşı Kukula ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı