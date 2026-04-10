Bayındır'da Polis Haftası programı düzenlendi
İzmir'in Bayındır ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Murat Mete, emniyet teşkilatını kabul ederek, Polis Haftası'nı kutladı.
Programa, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Fatih Cami'sinde şehitler için mevlit okutuldu.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp