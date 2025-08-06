Bayındır'da Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Çevre Temizliği Etkinliği

Bayındır'da orman yangınlarına dikkat çekmek ve çevre kirliliğinin yangın riskini arttırıcı etkisine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Bayındır Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, Turan Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki yol güzergahında yapıldı.

Yol kenarlarında biriken çöpler ve yanıcı maddeler özenle toplanarak hem çevreye katkı sağlandı hem de yangın riski azaltılmaya çalışıldı.

Kaymakam Murat Mete, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çevreye rastgele atılan cam şişe, sigara izmariti gibi atıkların yangınlara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

Temizlik çalışmasının, ilçede çevre bilincini artırmak ve yangınla mücadelede toplumsal duyarlılığı geliştirmek adına önemli bir adım olduğu vurgulayan Mete, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Etkinliğe Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay, İlçe Sağlık Müdürü Dilşad Malkoç, Orman İşletme Müdürü Yavuz Karadağ, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal İnce, ilçe müftülüğü personeli ve öğrenciler katıldı.