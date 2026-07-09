İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Bayındır ilçesi Kızıloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir'in Bayındır ilçesine ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kızıloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz, itfaiye ekibi ve Bayındır Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp