İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bayındır ilçesine ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz, itfaiye ekibi ve Bayındır Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.