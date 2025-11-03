Haberler

Bayındır'da Kadınlar Meslek Sahibi Oluyor

Bayındır'da düzenlenen kurslara katılan kadınlar, el sanatları, kuaförlük ve turistik hediyelik eşya yapımı gibi alanlarda eğitim alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. SODAM Sosyal Dayanışma Merkezi'nde 185 kadın, farklı kurslarda eğitim görüyor.

Bayındır'da düzenlenen kurslara katılan kadınlar, meslek sahibi olup aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bayındır Kaymakamlığı bünyesindeki Bayındır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınlara, el sanatları, overlok makinesi kullanımı, turistik ve hediyelik eşya yapımı ve kuaförlük gibi farklı alanlarda eğitim veriliyor.

Vakfın Müdürü Yusuf Özmanav, kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı, el becerilerini geliştirerek iş edinmelerine destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Özmanav, merkezde 7 farklı kursta 185 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.

SODAM Proje Koordinatörü Büşra Yeşil, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında aile eğitimlerine de başladıklarını ifade ederek, kurs ve kursiyer sayısını artırmak istediklerini aktardı.

Kursiyerlerden Selda Şahinoğlu, usta öğreticiler sayesinde birbirinden güzel ürünler ürettiklerini belirterek, "Sadece sepet değil vazo, avize, tepsi gibi bir çok ürün yapabiliyoruz. Burada hem güzel ortamımız var hem de bazı arkadaşlarımız hobi amaçlı yapıyor." dedi.

Kuaförlük alanında usta öğretici olarak görev yapan Ayşe Güzelsu ise 25 kursiyere manikür, pedikür, fön çekimi ve saç tasarımı gibi uygulamaları öğrettiklerini belirterek, ilerleyen dönemde gece kursları açmayı planladıklarını söyledi.

Merkezde, kurslara katılan kadınların çocukları için de oyun alanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
