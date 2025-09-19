Haberler

Bayındır'da Dağlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bayındır'da Dağlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Bayındır ilçesinde Kireç Dağı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı arı kovanları zarar gördü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Arıkbaşı Mahallesi Kireç Dağı mevkisindeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bayındır Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 ekip ile Torbalı, Bayındır ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bölgeye gelen Bayındır Kaymakamı Murat Mete ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli de çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, bazı vatandaşların arı kovanlarının zarar gördüğü öğrenildi.

