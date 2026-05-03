Bayındır Çiçek Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso sahne aldı
İzmir'in Bayındır ilçesinde 27'ncisi gerçekleştirilen çiçek festivali kapsamında şarkıcı Melek Mosso konser verdi.
İlçedeki şehir stadında gerçekleştirilen konserde sahne alan Mosso, şarkılarını seslendirdi.
Alanı dolduran vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.
Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Mosso'ya teşekkür ederek çiçek ve plaket verdi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp