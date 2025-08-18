Baygın Yaban Tavşanı Su İçilerek Kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki dağlık alanda gezinti yapan bir grubun, kayalıklar arasında baygın halde bulduğu yaban tavşanının su içtikten sonra doğaya kaçması amatör kamera tarafından kaydedildi.

Amanos Dağları'nda 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda gezmeye çıkan Huzurlu Yaylası Kalkınma Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (HuzurluYayDer) üyesi bir grup, Daz mevkisindeki kayalıklar arasında yaban tavşanı fark etti.

Baygın halde olan tavşanı bulunduğu yerden kurtaran üyeler, pet şişeyle tavşana su içirdi.

Tavşanın su içtikten sonra koşarak uzaklaşması amatör kamera tarafından kaydedildi.