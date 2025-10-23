Haberler

Bayburt Üniversitesi ve KUDAKA'dan Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği

Bayburt Üniversitesi ve KUDAKA'dan Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Üniversitesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile siber güvenlik eğitimi için işbirliği protokolü imzaladı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, dijitalleşmenin artmasıyla siber güvenliğin milli güvenlik açısından öneminin vurgulandığını belirtti.

Bayburt Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında "Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı-Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Üniversitede düzenlenen törende konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Türkmen, dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz ettiğine işaret ederek, "Kamu kurumlarımızdan özel sektöre, bireysel kullanıcıdan ulusal altyapılara kadar her düzeyde dijital sistemlere bağımlı bir yaşam sürüyoruz. Bu durum, siber güvenliği sadece teknik bir konu olmaktan çıkarıp milli güvenliğin temel bileşeni haline getirmiştir." dedi.

KUDAKA ile yapılan işbirliğinin bölgesel kalkınma açısından da önemli olduğunu dile getiren Türkmen, "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız bu protokol, bölgemizin dijital dönüşümüne yönelik stratejik bir adımdır. Buradan yetişecek gençler, hem ulusal hem uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edecek donanıma sahip olacaklar. KUDAKA'nın bu vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Türkmen ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol, KUDAKA'nın program tanıtımı, öğrenci seçim süreçleri, eğitim planlaması ve tanıtım materyallerini hazırlaması, üniversitenin ise akademik personel görevlendirmeleri ile derslik ve laboratuvar altyapısını eğitime uygun hale getirmesini içeriyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.