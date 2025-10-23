Bayburt Üniversitesi ve KUDAKA'dan Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği

Bayburt Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında "Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı-Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Üniversitede düzenlenen törende konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Türkmen, dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz ettiğine işaret ederek, "Kamu kurumlarımızdan özel sektöre, bireysel kullanıcıdan ulusal altyapılara kadar her düzeyde dijital sistemlere bağımlı bir yaşam sürüyoruz. Bu durum, siber güvenliği sadece teknik bir konu olmaktan çıkarıp milli güvenliğin temel bileşeni haline getirmiştir." dedi.

KUDAKA ile yapılan işbirliğinin bölgesel kalkınma açısından da önemli olduğunu dile getiren Türkmen, "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız bu protokol, bölgemizin dijital dönüşümüne yönelik stratejik bir adımdır. Buradan yetişecek gençler, hem ulusal hem uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edecek donanıma sahip olacaklar. KUDAKA'nın bu vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Türkmen ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol, KUDAKA'nın program tanıtımı, öğrenci seçim süreçleri, eğitim planlaması ve tanıtım materyallerini hazırlaması, üniversitenin ise akademik personel görevlendirmeleri ile derslik ve laboratuvar altyapısını eğitime uygun hale getirmesini içeriyor.