Haberler

Bayburt Üniversitesi ABD'de yeni akademik iş birliklerine imza attı

Bayburt Üniversitesi ABD'de yeni akademik iş birliklerine imza attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Üniversitesi, ABD'deki NAFSA 2026 Eğitim Fuarı'nda 10 farklı ülkeden üniversiteyle akademik iş birliği anlaşması imzaladı.

Bayburt Üniversitesi'nin, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda birçok üniversite ile çeşitli alanlarda iş birliği yaptığı belirtildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda ABD'de dünya genelindeki eğitim fuarlarında bulunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, ABD'deki NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım'ın yer aldığı heyetin, Orlando ve New York'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Heyetin dünyanın farklı ülkelerinden üniversite ve kuruluşlarla bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt Üniversitesi heyeti, akademik iş birlikleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma faaliyetleri ve proje süreçlerine ilişkin görüşmeler yaptı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen temaslar sonucunda Portekiz'den Viseu Politeknik Üniversitesi, Polonya'dan Lublin Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Suudi Arabistan'dan Majmaah Üniversitesi ve Umm Al-Qura Üniversitesi, Kanada'dan McMaster Üniversitesi, Dominik Cumhuriyeti'nden ISA Üniversitesi, Malezya'dan Malezya Teknoloji Üniversitesi, Nikaragua'dan Amerikan Üniversitesi, Bahamalar'dan Güney Atlantik Tıp Üniversitesi, Gürcistan'dan Uluslararası Kafkas Üniversitesi ve Endonezya'dan Pendidikan Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşmaları gerçekleştirildi."

Açıklamada, anlaşmalarla öğrenci ve akademisyen değişim programlarının geliştirilmesi, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, uluslararası projelerin hayata geçirilmesi ve eğitim alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Esenboğa Havalimanı'nda panik anları! Şarj cihazı alev aldı, yolcular apar topar tahliye edildi

Uçakta büyük panik! Şarj cihazı alev aldı, yolcular tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım

Ne diyeceği merak konusuydu! Merih transferi için tek cümle etti
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, köşeye sıkışınca intihar etti
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama

Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor