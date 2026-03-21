Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar güzel manzaralar oluşturdu.

Büyük bölümü dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip kentte, yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan Kop Dağı ile Bayburt-Erzurum kara yolu sınırı boyunca uzanan tepeler ve araziler adeta beyaz örtüyle bütünleşti.

Zirveleri bulutlarla kaplanan güzergahtaki manzaralar dronla havadan görüntülendi.