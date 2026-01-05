Haberler

Bayburt'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bayburt-Demirözü kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bayburt- Demirözü kara yolu istikametinde seyreden 3 aracın üniversite kavşağında çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

