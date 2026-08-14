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Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Törenle Sona Erdi

Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Törenle Sona Erdi
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Bayburt Müftülüğünce düzenlenen yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları, Yenişehir Parkı'nda yapılan kapanış programıyla tamamlandı. Öğrencilerin oratoryo, şiir ve ilahi dinletisi sunduğu etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı. Vali Mustafa Eldivan, öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirerek milli ve manevi değerlerini pekiştirdiklerini belirterek onları tebrik etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayburt Müftülüğünce düzenlenen yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi.

Yenişehir Parkı'nda düzenlenen kapanış programında, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve şiirlerin yanı sıra ilahi dinletisi sunuldu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Vali Mustafa Eldivan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaz tatillerini Kur'an-ı Kerim öğrenerek milli ve manevi değerlerini pekiştirdiklerini söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Vali Eldivan, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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