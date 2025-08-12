Bayburt'ta Saman Hırsızlarına Ev Hapsi

Bayburt'ta Saman Hırsızlarına Ev Hapsi
Bayburt'ta köylerden 200 saman balyası çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı ve adli kontrol olarak ev hapsine alındı.

Bayburt'ta köylerden 200 saman balyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yukarıkırzı ve Adabaşı köylerinde son dönemde meydana gelen saman hırsızlığı olaylarına ilişkin yapılan soruşturmada şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Kamyonete yükledikleri 200 saman balyasını Trabzon'un Araklı ilçesinde satmaya çalışan E.K. (24), B.O. (47) ile E.K. (52) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
